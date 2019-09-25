SÃ¼rpriz evlilik dedikodularÄ± da beraberinde getirdi. Yalova'nÄ±n takipÃ§ileri 'Kilo almÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z. Hamile misiniz, ondan mÄ± evlendiniz?' diye Ã¼nlÃ¼ oyuncuya sordu.

Sosyal medya hesabÄ±ndan dÃ¼ÄŸÃ¼n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p aÃ§Ä±klama yapan Ä°pek Yalova hamilelik iddialarÄ±na da cevap verdi.

Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ oyuncunun o paylaÅŸÄ±mÄ±; Selam herkese. Ben biraz geÃ§ kaldÄ±m fotoÄŸraflar iÃ§in Ã§Ã¼nkÃ¼ hala hem anÄ± yaÅŸayÄ±p hem sosyal medya kullanmayÄ± Ã¶ÄŸrenemedim maalesef. Hepinize gÃ¼zel dilekleriniz iÃ§in Ã§ok iÃ§ten teÅŸekkÃ¼rler ederim ve o gÃ¼n bizle olan herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum.

Bir de beni biraz tombiÅŸ bulanlar olmuÅŸ, ÅŸÃ¶yle cevap vereyim hayatÄ±mda en dÃ¼ÅŸÃ¼k kilom 41â€™di, o zaman bile kavun yutmuÅŸ gibi gÃ¶beÄŸim vardÄ±. â€˜Peki nasÄ±l bazen var gÃ¶beÄŸin, bazen yok?â€™ derseniz, gÃ¶beÄŸimi iÃ§ime Ã§ekmek benim ata sporum.

Son olarak gelinliÄŸin tam halini merak etmiÅŸsiniz onu da en sona ekledim. Hepinizi Ã§ok seviyorum ve ÅŸimdi Ã§alÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼yorum. Ä°yi geceler, Ã¶pÃ¼cÃ¼klerâ€¦