23.08.2019 - 07:50
Sürpriz yapacak!
Beş aylık hamile Müge Boz, çocuğunun cinsiyetini öğrenmeyeceklerini açıkladı.
Caner Erdeniz’le, Bali’deki balayından sonra Manisa’ya giderek organik beslenen oyuncu, “Bebek doğana kadar cinsiyetine baktırmayabiliriz. Bize de sürpriz olsun” açıklamasını yaptı. ››EMRAH AKÇAAY
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.