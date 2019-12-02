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02.12.2019 - 07:50 |

Sürpriz yaptılar

Senaryosunu Zeynep Çamcı’nın kaleme aldığı ‘Feride’ filminde Uraz Kaygılaroğlu, Yiğit Kirazcı, Alper Saldıran ve Yusuf Akgün konuk oyuncu olarak rol aldı.

Sürpriz yaptılar

Senaryosunu Zeynep Çamcı’nın kaleme aldığı ‘Feride’ filminde Uraz Kaygılaroğlu, Yiğit Kirazcı, Alper Saldıran ve Yusuf Akgün konuk oyuncu olarak rol aldı. Çamcı, “Arkadaşlarım sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar. Ben de onların filmlerinde oynamak üzere söz verdim” dedi. Projede Çamcı’nın yanı sıra Ersin Korkut, Barış Yıldız ve Anıl Tetik rol alıyor.

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