Survivor 2017'nin yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu

Survivor 2017'nin güzel yarışmacısı Berna Keklikler, paylaştığı havuz pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

İlk olarak Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'deadını duyuran Keklikler televiyon dünyasındaki başarısıyla ön plana çıkmıştı. Son olarak Yasak Elma'ya transfer olan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

"HAVUZ GÜZELİ BERNA"

Farklı yarışma formatlarında kendine has tarzıyla tanınan Berna Keklikler'in havuz pozuna beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Keklikler için "Havuz güzeli, formunu nasıl koruyorsun?" gibi yorumlar yaptı.







