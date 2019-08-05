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HaberlerCaddeSurvivor 2017'nin yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu
05.08.2019 - 14:18

Survivor 2017'nin yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu

TV8 ekranında yayınlanan Gözaltı ve Survivor yarışmalarıyla adını duyuran Berna Keklikler'den iddialı bir havuz pozu geldi.

Survivor 2017'nin yarışmacısı Berna Keklikler'den havuz pozu

Survivor 2017'nin güzel yarışmacısı Berna Keklikler, paylaştığı havuz pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

İlk olarak Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'deadını duyuran Keklikler televiyon dünyasındaki başarısıyla ön plana çıkmıştı. Son olarak Yasak Elma'ya transfer olan güzel oyuncu, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

"HAVUZ GÜZELİ BERNA"
Farklı yarışma formatlarında kendine has tarzıyla tanınan Berna Keklikler'in havuz pozuna beğeni ve yorum yağdı. Takipçileri Keklikler için "Havuz güzeli, formunu nasıl koruyorsun?" gibi yorumlar yaptı.

Survivor 2017nin yarışmacısı Berna Kekliklerden havuz pozu


 

Tozkoparan 29. Bölüm 2. Fragmanı.
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