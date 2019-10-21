21.10.2019 - 17:32 |
Survivor Adem: Her şey yolunda gidiyor
Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı, oyuncu Barış Murat Yağcı ve fitness antrenörü Rıfat Özkök, Kartal İstMarina Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde birlikte yemek yiyip sohbet eden üçlü, formda fizikleriyle dikkat çekti.
Yemek yedikleri mekandan çıkıp gazetecilere poz veren üçlüden Adem Kılıç, "Bugün şampiyonluk kutlaması yemeğine geldik. Rıfat hocam Amerika'dan yeni geldi ve fitness dalında pro-kart alıp Dünya Şampiyonu oldu. 'Hem onu kutlayalım' dedik hem de biraz sohbet ettik. Onun dışında her şey yolunda gidiyor. Anadolu Yakası'nda yeni bir spor salonu açtık. Biraz yoğun çalışıyoruz o yüzden" dedi.
Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Barış Murat Yağcı ise sürpriz projelerinin olduğunu ve şimdilik gizli kalmasını istediğini söyledi.