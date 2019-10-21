Survivor Adem: Her şey yolunda gidiyor

Yemek yedikleri mekandan çıkıp gazetecilere poz veren üçlüden Adem Kılıç, "Bugün şampiyonluk kutlaması yemeğine geldik. Rıfat hocam Amerika'dan yeni geldi ve fitness dalında pro-kart alıp Dünya Şampiyonu oldu. 'Hem onu kutlayalım' dedik hem de biraz sohbet ettik. Onun dışında her şey yolunda gidiyor. Anadolu Yakası'nda yeni bir spor salonu açtık. Biraz yoğun çalışıyoruz o yüzden" dedi.

Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Barış Murat Yağcı ise sürpriz projelerinin olduğunu ve şimdilik gizli kalmasını istediğini söyledi.