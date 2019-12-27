27.12.2019 - 12:45 |
Survivor Atakan aralıkta terlikle geziyor
'Survivor' yarışması ile tanınan 'Avatar' lakaplı Atakan Arslan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Yakın bir arkadaşı ile buluşmaya gelen Atakan Arslan'ın ayağındaki terlikler dikkat çekti.
Duruma açıklık getiren sporcu, "Bildiğiniz gibi bir müsabakada ciddi bir sakatlık geçirdim ve ayak tarak kemiğimde kırık oluştu. O yüzden ayağımda atel var. Bu sakatlıktan dolayı kış ayında terlikle gezmek zorunda kalıyorum" açıklamasında bulundu.