Survivor Sabriye gözyaşlarına hakim olamadı

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Sabriye Şengül, tarihte ilk kadın Türk MMA dövüşçüsü olarak çıktığı kafes dövüşünün 32. saniyesinde rakibine yenildi.

Şengül, Bellator Londra'da ayağının kaymasıyla düştü ve rakibi tarafından üst üste yumruklara maruz kaldı. Milli sporcu, katıldığı canlı yayında "Ben rakibime yenilmedim, hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

"HIRSIMA YENİLDİM"

Karışık Dövüş Sanatları'na katılan ilk Türk sporcu olarak göğsümüzü kabartan Sabriye Şengül, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına katıldı. Maç sırasında yaşadıklarını anlatan Sabriye, "Yapmamam gereken hamleleri yaptım, hocamı dinlemedim, hırsıma yenildim" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

"SPORCUNUZA SAHİP ÇIKIN"

Rakibinin kafes dövüşünde oldukça tecrübeli olduğunu dile getiren milli sporcu, daha önce böyle bir mücadeleye girmediğini yenilse bile bunun büyük bir başarı olduğunu söyleyerek hakkında yapılan "32 saniyede nakavt oldu" yorumlarına kırıldığını ifade etti. Şengül, "Sporcunuza sahip çıkın, düşene bir de siz vurmayın. Hatamı anladım ve ben bir dahaki karşılamada yenilmeyeceğim" dedi.

MAÇTAN SONRA KİMSEYLE KONUŞMADI

Maçtan sonra kimseyle konuşmadığını söyleyen ünlü sporcu, gelecek maçlar için daha sıkı hazırlanacağını ve gelen kötü yorumların onu daha da motive ettiğini söyledi.