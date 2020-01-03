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03.01.2020 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Survivor Sahra öğrencilere ışık oldu

'Survivor' yarışmalarıyla tanınan oyuncu ve sunucu Sahra Işık Aybirdi, önceki akşam İstinye'de eşi İdris Aybirdi'yle görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Sahra, 20 öğrenciye burs verdiklerini açıkladı.

Survivor Sahra öğrencilere ışık oldu

Yeni yılı evlerinde kutladıklarını söyleyen Sahra, "Yeni yıl için lüks ve gösterişli harcamalar yapmak yerine 20 öğrenci arkadaşımıza burs verdik. Onların başarısıyla gurur duyacağız. Eğer şartlar oluşursa eşimle vakıf çalışmaları da yapacağız" dedi.

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