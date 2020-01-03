Survivor Sahra öğrencilere ışık oldu

Yeni yılı evlerinde kutladıklarını söyleyen Sahra, "Yeni yıl için lüks ve gösterişli harcamalar yapmak yerine 20 öğrenci arkadaşımıza burs verdik. Onların başarısıyla gurur duyacağız. Eğer şartlar oluşursa eşimle vakıf çalışmaları da yapacağız" dedi.