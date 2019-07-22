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22.07.2019 - 13:25

'Survivor’da ne üzmüştüm seni!'

Eski futbolcu Pascal Nouma, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

'Survivor’da ne üzmüştüm seni!'

Pascal Nouma, TV8 kanalının sahibi, Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı ile fotoğrafını yayınladı.

Survivor'da iki kez boy gösteren eski futbolcu, ilk mücadelesinde kavga nedeniyle diskalifiye olmuştu. Nouma, bu duruma gönderme yaparak, Ilıcalı ile pozuna, "Survivor’da ne üzmüştüm seni" notunu yazdı.

Survivor’da ne üzmüştüm seni

Eve düşen buz kütlesi çatıyı deldiBurdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı. Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü. Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
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