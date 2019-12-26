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26.12.2019 - 09:06 |

‘Şuursuz Aşk’ filminin galasına Ebru Şahin damga vurdu

İsmail Hacıoğlu ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı 'Şuursuz Aşk' filminin galası önceki akşam Özdilek AVM'de yapıldı. Ünlü isimlerin akın ettiği galaya Ebru Şahin, kırmızı elbisesiyle damga vurdu.

‘Şuursuz Aşk’ filminin galasına Ebru Şahin damga vurdu

Film gösterimi öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Ebru Şahin, partneri İsmail Hacıoğlu’nun gıda zehirlenmesi sebebiyle galaya katılamadığını açıkladı. 

Devamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ebru Şahin, "Gerçekten çok güzel bir ekiple, güzel bir ruh oluşturarak, bir enerji yakalayarak çalıştık. Çok heyecanlı ve stresliyiz. Seyirciden karşılık bulacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

‘Şuursuz Aşk’ filminin galasına Ebru Şahin damga vurdu

Magazin Bülteni (26.12.2019)Magazin Bülteni (26.12.2019)
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