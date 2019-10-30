Şuursuz tanışma

İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın başrolünü paylaştığı ‘Şuursuz Aşk’ın fragmanı yayınlandı. 20 Aralık’ta vizyona girecek filmin, kamera arkası görüntüleri de ortaya çıktı. 1980 ihtilalinde geçen proje, akıl hastası Menekşe ve Yusuf’un şuursuz tanışmalarını konu alıyor.