30.10.2019 - 07:50 |
Şuursuz tanışma
İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın başrolünü paylaştığı ‘Şuursuz Aşk’ın fragmanı yayınlandı.
İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara’nın başrolünü paylaştığı ‘Şuursuz Aşk’ın fragmanı yayınlandı. 20 Aralık’ta vizyona girecek filmin, kamera arkası görüntüleri de ortaya çıktı. 1980 ihtilalinde geçen proje, akıl hastası Menekşe ve Yusuf’un şuursuz tanışmalarını konu alıyor.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.