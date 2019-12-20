Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Sabah gazetesinin haberine göre; 59 yaşındaki Suzan Kardeş, önceki akşam kendisinden tam 25 yaş küçük sevgilisiyle bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Her şeyin yolunda olduğunu 'okey işareti' yaparak ima eden sanatçı, yeni aşkının adını sır gibi sakladı.