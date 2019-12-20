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20.12.2019 - 12:14 |

Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü şarkıcı Suzan Kardeş, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle Ortaköy Ruby’de eğlendi. Gece boyu dans eden çift, mekandan sarmaş dolaş çıktı. Muhabirlere "Umarım güzel şeyler yazarsanız" diyen Kardeş, sevgilisiyle taksiye bindi.

Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Sabah gazetesinin haberine göre; 59 yaşındaki Suzan Kardeş, önceki akşam kendisinden tam 25 yaş küçük sevgilisiyle bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Her şeyin yolunda olduğunu 'okey işareti' yaparak ima eden sanatçı, yeni aşkının adını sır gibi sakladı.

Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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