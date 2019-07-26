Suzan Kardeş şehir şehir geziyor

Çanakkale, Adana, Kırklareli, Trakya, Gümüşlük, İzmir ve İstanbul konserlerini tamamlayan Suzan Kardeş, geçtiğimiz günlerde Bozcaada caz festivalinde sahne alarak, yaz aylarının en çok sevilen adasında tatilcilere unutulmayacak bir yaz akşamı yaşattı.



Kardeş'i izlemeye gelenler arasında Gülben Ergen de vardı, Suzan Kardeş, ünlü şarkıcıyı sahnesine davet edince keyifli dakikalar yaşandı.