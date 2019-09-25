Suzan Kardeş'ten albüm müjdesi

Suzan Kardeş, geçtiğimiz nisan ayında düzenlenen ve sunuculuğunu üstlendiği Best of Rumeli Ödül Töreni'nde, Rumeli türkülerinden oluşan bir albüm yapacağının sözünü vermişti.

Albüm çalışmaları için stüdyoya kapanan sanatçı, 12 şarkıdan oluşacak albümün kayıtlarını ve düzenlemelerini üstlenen Onur Cumaoğlu ile çalışmalarına hız kazandırdı.