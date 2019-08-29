Swift’e jet yanıt!

“Hepimiz kanunların garantisiyle eşit hakları hak ediyoruz. Yarım milyon imza toplandı. Bu sayı, Beyaz Saray’ın yanıtlaması için gerekenin beş katı demek” şeklinde konuşan şarkıcıya, Beyaz Saray Basın Sekreteri

Judd Deere, şu yanıtı verdi:

“Trump yönetimi kesinlikle her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyor ve herkesin eşit muamele görmesini destekliyor. Bununla birlikte, Senato’dan geçirilen yasa tasarısı, mevcut haliyle ebeveynlik hakları ve vicdani hakları baltalamakla tehdit eden zehirli haplarla doludur.”