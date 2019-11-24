Tabloyu tamamladı

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit, Tayland ve Türkiye İş Adamları Toplantısı’na katıldıktan sonra Pera Müzesi’ni ziyaret etti. Başbakan yardımcısı, Ertuğrul Aydemir’in organize ettiği gezide, ünlü ressam Doğan Paksoy’un kendisi için özel hazırladığı ‘Mutluluk’ isimli tabloyu tamamlayarak, imzasını attı.