MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriTabloyu tamamladı
24.11.2019 - 07:50 |

Tabloyu tamamladı

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit, Tayland ve Türkiye İş Adamları Toplantısı’na katıldıktan sonra Pera Müzesi’ni ziyaret etti.

Tabloyu tamamladı

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit, Tayland ve Türkiye İş Adamları Toplantısı’na katıldıktan sonra Pera Müzesi’ni ziyaret etti. Başbakan yardımcısı, Ertuğrul Aydemir’in organize ettiği gezide, ünlü ressam Doğan Paksoy’un kendisi için özel hazırladığı ‘Mutluluk’ isimli tabloyu tamamlayarak, imzasını attı.

23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

11 yıl sonra yeniden sahnede

11 yıl sonra yeniden sahnede

Duygusal kutlama

Duygusal kutlama

MJ’İN HAYATI FİLM OLUYOR!

MJ’İN HAYATI FİLM OLUYOR!

Fake atıyor!

Fake atıyor!

Sıradaki Haber