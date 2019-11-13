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13.11.2019 - 09:53 |

Taciz bitmiyor! Bu kez Aslıhan Gürbüz ifşa etti

Ünlülere yönelik tacizler bitmiyor. Yasemin Allen'in ardından Aslıhan Gürbüz de kendisine taciz mesajları atan bir kişiyi ifşa etti. Oyuncu, ebeveynleri de uyardı.

Taciz bitmiyor! Bu kez Aslıhan Gürbüz ifşa etti

Son olarak 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde rol alan ve ardından Ege'ye yerleşerek oyunculuğa ara veren Aslıhan Gürbüz, bir takipçisinden aldığı taciz mesajlarını ifşa etti. Instagram üzerinden kendisini rahatsız eden kişiyi ifşa eden Gürbüz, rahatsızlığını şöyle dile getirdi:

"Şu sapık hesabı elden ele bir yayalım mı? Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var. Anne babalar evlatlarınızı iyi yetiştirin! Sonra dikkat çekmek için bir kadını taciz ediyorlar."

Ayrıca Aslıhan Gürbüz, "Çok beğeniyorum seni. İlgini çekmek için abuk sabuk şeyler yazdım" diyen sapığı mahkemeye vereceğini de söyledi.

Taciz bitmiyor Bu kez Aslıhan Gürbüz ifşa etti

13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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