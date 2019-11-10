10.11.2019 - 07:50 |
‘Tadında bıraktık’
Gülben Ergen, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı’nın sunduğu ‘Magazin Noteri’ programına konuk oldu.
Şarkıcı, yıllar boyunca Hülya Avşar’la polemik içinde olmasına, “Bizim onla namusu masaya yatırmak ve sorgulamak gibi bir şeyimiz yoktu. Halen konuşup, o eski günlere gülüyoruz. Ne istediğimi bildiğim zaman, Hülya’yla ikili muhabeti kesip, kendi yoluma baktım. Başkasının ismiyle pekiştiğin sürece, sadece karşındakini büyütürsün. Orada akıllı davranıp, tadında bıraktık” dedi.