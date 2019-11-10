Şarkıcı, yıllar boyunca Hülya Avşar’la polemik içinde olmasına, “Bizim onla namusu masaya yatırmak ve sorgulamak gibi bir şeyimiz yoktu. Halen konuşup, o eski günlere gülüyoruz. Ne istediğimi bildiğim zaman, Hülya’yla ikili muhabeti kesip, kendi yoluma baktım. Başkasının ismiyle pekiştiğin sürece, sadece karşındakini büyütürsün. Orada akıllı davranıp, tadında bıraktık” dedi.