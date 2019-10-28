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28.10.2019 - 07:50 |

Tam not aldı

Bülent Emrah Parlak tarafından sahnelenen, yönetmenliğini Murat Eken’in üstlendiği ‘Bülent Beyin Hikâyesi’, Tim Show Center’da sezonu açtı.

Tam not aldı

Bülent Emrah Parlak tarafından sahnelenen, yönetmenliğini Murat Eken’in üstlendiği ‘Bülent Beyin Hikâyesi’, Tim Show Center’da sezonu açtı. Kerkisolfej organizasyonuyla seyirciyle buluşacak projenin oyunun, gösterimine birçok ünlü isim katıldı. Oyunda, tüm organlara hükmetmeye çalışan bir beyni canlandıran Parlak, performansıyla tam not aldı.

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