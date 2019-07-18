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HaberlerCaddeTamer Karadağlı'yı çıldırtan 'ölüm' mesajı!
18.07.2019 - 12:02

Tamer Karadağlı'yı çıldırtan 'ölüm' mesajı!

Fenomen dizi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Haluk'u Tamer Karadağlı, takipçisinin yaptığı ''Ölümün motor sevdasından olacak'' yorumuna tepki gösterdi.

Tamer Karadağlı'yı çıldırtan 'ölüm' mesajı!


Amerika'da tatil yapan Tamer Karadağlı'nın keyfini bir takipçisinin yaptığı yorum bozdu. Ünlü oyuncu, "Ölümün motosiklet sevdasından olacak" yorumuna, "Ne biçim bir yorum bu? Ölüm falan..." cevabını verdi.

Tamer Karadağlı, daha sonra fotoğrafını yorumlara kapadı.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Ünlü oyuncu, 5 yıl önce Bursa'da geçirdiği motosiklet kazasında ölümden dönmüştü.

Tamer Karadağlıyı çıldırtan ölüm mesajı

Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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