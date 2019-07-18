Tamer Karadağlı'yı çıldırtan 'ölüm' mesajı!



Amerika'da tatil yapan Tamer Karadağlı'nın keyfini bir takipçisinin yaptığı yorum bozdu. Ünlü oyuncu, "Ölümün motosiklet sevdasından olacak" yorumuna, "Ne biçim bir yorum bu? Ölüm falan..." cevabını verdi.

Tamer Karadağlı, daha sonra fotoğrafını yorumlara kapadı.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Ünlü oyuncu, 5 yıl önce Bursa'da geçirdiği motosiklet kazasında ölümden dönmüştü.

