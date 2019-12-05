Tan Taşçı çatıda klip çekti

Tan Taşçı, sözü Seyhan Girginer ve Zekai Tunca, bestesi Zekai Tunca’ya ait olan ‘Git Gidebilirsen’ şarkısına Kemal Başbuğ yönetmenliğinde klip çekti.

Galata’da bir binanın çatısında gerçekleşen çekimlerde Tan Taşçı ve Başkanlar Orkestrası, hem çaldı hem söyledi. Performans görüntülerinden oluşan video klip, renkli karelere sahne oldu.