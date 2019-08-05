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05.08.2019 - 13:17

Tan Taşçı'ya Ankara'da coşkulu karşılama

Şarkıcı Tan Taşçı, 2019 yaz turnesi kapsamında memleketi Ankara'da sahneye çıktı.

Tan Taşçı'ya Ankara'da coşkulu karşılama

Ankaralı hemşehrileri ile buluşan Tan Taşçı, kendisini izlemeye gelen binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. İki saat sahnede kalan Taşçı, kendi hitlerinin yanı sıra Harun Kolçak'tan Barış Manço'ya ustalardan da şarkıları müzikseverler ile birlikte söyledi.

Ankara'da büyük coşku ile karşılanan Tan Taşçı, "Geçen yaz yağmur altında birlikte şarkılar söylemiştik, bu yaz yine buluşmanın heyecanını yaşıyorum. Ankara hep başka. Sizi hayranlıkla izliyorum. Teşekkür ederim" diyerek konserini bitirdi.

5 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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