'Mucize Doktor'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Bihter Dinçel, Taner Ölmez'in geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Zengin çocuk, fakir kız yok. Polisiye değil, mafyatik konuları anlatmıyor. E bir konakta geçmiyor. Kadına şiddeti, kurşunu, silahı göstermiyor. Aynı şeyleri izlemekten artık sıkıldık" açıklamalarını hatırlatılması üzerine "Taner'in her açıklamasına aynen katılıyorum. Taner bizim prensimiz" diye cevap verdi.









