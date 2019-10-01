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HaberlerCadde'Taner bizim prensimiz'
01.10.2019 - 12:13 |

'Taner bizim prensimiz'

'Mucize Doktor' dizisinde Selvi karakterine hayat veren oyuncu Bihter Dinçel, dün Nişantaşı City's de alışveriş turunda görüntülendi.

'Taner bizim prensimiz'

'Mucize Doktor'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Bihter Dinçel, Taner Ölmez'in geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Zengin çocuk, fakir kız yok. Polisiye değil, mafyatik konuları anlatmıyor. E bir konakta geçmiyor. Kadına şiddeti, kurşunu, silahı göstermiyor. Aynı şeyleri izlemekten artık sıkıldık" açıklamalarını hatırlatılması üzerine "Taner'in her açıklamasına aynen katılıyorum. Taner bizim prensimiz" diye cevap verdi.

Taner bizim prensimiz



 

 

Seda Sayan Oğulcan Engin’e görücü usulü kız bulduHafta içi her gün TV8 ekranında izleyici ile buluşan “Seda Sayan ile Yemekteyiz” programının bugün yayınlanacak bölümünde ilginç bir olay gerçekleşti.
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