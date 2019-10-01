01.10.2019 - 12:13 |
'Taner bizim prensimiz'
'Mucize Doktor' dizisinde Selvi karakterine hayat veren oyuncu Bihter Dinçel, dün Nişantaşı City's de alışveriş turunda görüntülendi.
'Mucize Doktor'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Bihter Dinçel, Taner Ölmez'in geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Zengin çocuk, fakir kız yok. Polisiye değil, mafyatik konuları anlatmıyor. E bir konakta geçmiyor. Kadına şiddeti, kurşunu, silahı göstermiyor. Aynı şeyleri izlemekten artık sıkıldık" açıklamalarını hatırlatılması üzerine "Taner'in her açıklamasına aynen katılıyorum. Taner bizim prensimiz" diye cevap verdi.