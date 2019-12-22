Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evleniyor mu?

'Mucize Doktor' dizisinde canlandırdığı 'Ali Vefa' karakteriyle yıldızı parlayan Taner Ölmez, uzun zamandır güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyor. İlişkileriyle sık sık gündeme gelen çift, evleniyor.

TV100'ün haberine göre; Ölmez, önümüzdeki günlerde Çeşmioğlu'nu ailesinden istemeye gidecek. Çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise henüz merak konusu.