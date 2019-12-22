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22.12.2019 - 11:56 |

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evleniyor mu?

Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor.

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evleniyor mu?

'Mucize Doktor' dizisinde canlandırdığı 'Ali Vefa' karakteriyle yıldızı parlayan Taner Ölmez, uzun zamandır güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyor. İlişkileriyle sık sık gündeme gelen çift, evleniyor.

TV100'ün haberine göre; Ölmez, önümüzdeki günlerde Çeşmioğlu'nu ailesinden istemeye gidecek. Çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise henüz merak konusu.

Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.
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Cadde Yazarları

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