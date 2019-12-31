31.12.2019 - 15:25 |
Tanınmamak için gözlük ve bere taktı
2020 yılbaşını Adana'da karşılayacak olan şarkıcı İrem Derici, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
Güneş gözlüğü ve beresi ile kendisini kamufle etmeye çalışan İrem Derici, muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. Yeni yılı Adana'da sahnede karşılayacağını belirten şarkıcı, "Adana'ya gitmeden önce bu gece ekiple erken yılbaşı kutlaması yapacağız, ondan dolayı hediye alışverişine geldim" dedi.
Kısa sürede alışverişini yapıp eve gideceğini dile getiren Derici, gözlük ve bere kamuflajına rağmen kendisini tanıyan hayranları ile teker teker ilgilenerek fotoğraf çektirdi.
Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.