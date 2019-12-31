Tanınmamak için gözlük ve bere taktı

Güneş gözlüğü ve beresi ile kendisini kamufle etmeye çalışan İrem Derici, muhabirler ile ayaküstü sohbet etti. Yeni yılı Adana'da sahnede karşılayacağını belirten şarkıcı, "Adana'ya gitmeden önce bu gece ekiple erken yılbaşı kutlaması yapacağız, ondan dolayı hediye alışverişine geldim" dedi.

Kısa sürede alışverişini yapıp eve gideceğini dile getiren Derici, gözlük ve bere kamuflajına rağmen kendisini tanıyan hayranları ile teker teker ilgilenerek fotoğraf çektirdi.