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HaberlerCaddeTanınmaz halde!
18.07.2019 - 07:50

Tanınmaz halde!

Kevin James, önceki gün  devam eden ‘Hubie Halloween’in setindeydi. Senaryo gereği kılık değiştiren 54 yaşındaki oyuncu, tanınmaz haldeydi.

Tanınmaz halde!

Netflix’te yayınlanması beklenen komedi filminde James, bir polis memurunu canlandırıyor.

    Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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