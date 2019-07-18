18.07.2019 - 07:50
Tanıtım güzeli
Kendall Jenner, yüzü olduğu ksubi için yeniden objektif karşısına geçti.
Avustralyalı markanın ‘Sign Of The Times’ koleksiyonu için pozlar veren model, güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.