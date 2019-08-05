Tanju Çolak'a yoğun ilgi

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de iş adamı Mahmut Sincar ile buluşan Tanju Çolak, öğle yemeği eşliğinde toplantı yaptı. Restoran çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çolak, "Bu yazın transfer şampiyonu Galatasaray. Aldığı oyuncular çok kaliteli geçen seneye göre çok güzel üstüne koydular" dedi.

Son transfer Emre Mor hakkında efsane golcü, "Kimsenin şüphesi olmasın Fatih hocayla tekrar eski günlerine dönecek. Çok yetenekli çocuk Emre, herkesin geçmişte hatası olmuştur. Galatasaray’a çok katkı sağlayacak” açıklamasında bulundu.

Vale noktasından arabasını teslim almayı beklerken AVM'ye gelen hayranlarının da yoğun ilgisine maruz kalan Çolak, herkesle tek tek fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.