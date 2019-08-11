11.08.2019 - 07:50
Tanrıça
Sıla, Türkiye turnesinin ikinci durağını Altınoluk’ta gerçekleştirdi. Şarkıcı, örgülü saçı, takıları ve elbisesiyle tanrıçalara benzetildi.
Sıla, “Burası Ege konserlerimizde altın gibi bir yere sahip” dedi.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.