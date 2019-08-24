Tarhan Telli: Aşk adamı değilim ama İvana'ya aşık oldum

Tarhan Telli'nin, Posta gazetesinden Bekir Saçar'a verdiği röportaj şöyle:

Bahçeşehir Üniversitesi’nde görsel tasarım eğitimi aldınız. Niye başka bir şeye değil de motosiklet ve otomobil tasarımına yöneldiniz?

Rahmetli dedem Turhan Telli 1957’de Mardin’den İstanbul’a CC-5 bir ciple göç etmiş. Dedem, ben 15 yaşındayken cipi bana getirdi. “Bu ailemiz için çok önemli. Bu arabayı yapmanı istiyorum” dedi. O günden sonra dedemin hayalini gerçekleştirmek için hayatımı Maslak’taki Atatürk Sanayi Sitesi’ne taşıdım ve orada yaşamaya başladım. Önce çıraklık yaptım. Daha sonra da arkadaşlarım babalarının aldığı arabalarla gezerken ben kendi yaptığım ciple gezmeye başladım.

Varlıklı bir aileden geliyorsunuz. Bu kararınıza arkadaşlarınız ne tepki gösterdi?

Arkadaşlarım bir tamirci kızına aşık olduğumu ve hayatımı o yüzden tamirhanelerde geçirdiğimi zannetti. Bir arkadaşım 'Sen kafayı yemişsin. Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsun. Harley Davidson bile Türkiye de en fazla 100 tane satıyor. Senin yaptığın motoru kim alır?' dedi ama ben insanlara Türkiye’den de bir marka çıkabildiğini gösterdim.

"JASON STATHAM’LA BİRLİKTE YERDE OTURUP HAMBURGER YİYORUZ "

1995’te ‘TT Custom Choppers’ı kurdunuz. Ne bekliyordunuz ne buldunuz?

Bu işi üç kişi 15 metrekare bir yerde kurduk. Beklediğim tek şey; kurduğum markanın dünyada var olabileceğini göstermekti. 'Amerikalı Harley ve Davidson adında iki arkadaş bir garajda dünya markasını yarattıysa ben niye yaratmayayım?' dedim. 'Jason Statham’a motosiklet sattın da ne oldu?' diyorlar. Acaba sen hiç Jason Statham’ı gördün mü? Ben adamla yerde oturup hamburger yiyorum. Markama saygı duyuyor.

İlk müşterileriniz kimlerdi?

İlk müşterim iş insanı Onur Tahincioğlu’ydu. Dükkana geldi. 'Bir motosiklet yaptırmak istiyorum. Konseptim şu, tarzım, boyum, kilom bu' dedi. Ben de ona uygun ilk motosikletimi yapıp, sattım. Ardından Sevan Bıçakçı, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Topal, Volkan Demirel gibi futbol ve iş dünyasından onlarca müşterim oldu.

Hollywood dünyasının ilgisini nasıl çektiniz?

Sevan Bıçakçı, Onur Tahincioğlu’nun da olduğu bir grup arkadaşımla benim tasarladığım motosikletlerle Monte Carlo’ya gittik. Motosikletlerimizi Monte Carlo Casino’sunun önüne dizdik, oturduk ve izlemeye başladık. Amacımız insanlardaki etki ve tepkiyi görmekti.

Sonra ne oldu?

Bizim motorları gören herkes fotoğraf çekmeye başladı O gün Arnold Schwarzenegger ve Sylvester Stallone orda yemek yiyorlarmış. Sylvester Stallone dışarı çıkıp motorları görünce casino’nun görevlisine motorların sahibiyle tanışmak istediğini söylemiş. Böylece tanışmış olduk.

“ALO! CEHENNEM MELEKLERİ 3 FİLMİNDE MOTOSİKLETLERİNİZİ KULLANMAK İSTİYORUZ”

İş bağlantısı orada mı yapıldı?

Hayır o sadece bir eşikti. Bir gün ofisime Millennium Films Los Angeles’tan bir telefon geldi. 'Çekeceğimiz ‘Cehennem Melekleri 3’ filminde sizin yaptığınız motosikletleri kullanmak istiyoruz' dediler. Arkadaşlarım işletiyor diye düşündüm. Tersleyip kapattım. Aynı telefon birkaç kez daha geldi aynı tavrı sergiledim. 'Sylvester Stallone motosikletlerinizi görüp, çok beğenmiş. Filmimizde kullanmak istiyoruz. İvedi şekilde sizi Los Angeles’e bekliyoruz' diye bir mail attıklarında inanabildim. Hemen ilk uçağa atlayıp, gittim.

Filmde motosikletlerinizin görünmesi için para ödediniz mi?

Aksine. Jason Statham 'Harley Davidson bize para önerdi ama biz senin makinalarını istiyoruz. Üstelik sana para ödeyeceğiz' dedi. İşte markamın gerçek doğuşu böyle oldu. Benden para isteseler vermeye razıydım zaten.

"BİZİM ÜNLÜLERİN SNOPLUĞU HOLLYWOOD STARLARINDA YOK"

Filmin setinde nasıl karşılandınız?

Saydıklarım dışında Harrison Ford, Mel Gibson, Wesley Snipes gibi oyuncularla da karşılaştım. Bu insanların hepsinde gerçek bir ünlü enerjisi var. Hepsi çok farklı karakterler. Çabuk kaynaştık. Türkiye’de kendini star zannedenlerin snopluğu hiç birinde yok. Mesela her yemek arasında beni de yanlarında istediler. Birlikte yedik, içtik.

Bu dünya starlarıyla ilişkileriniz hâlâ devam ediyor mu?

Tabii. Jason Statham, Sylvester Stallone, Wesley Snipes ile iyi dost olduk. Arnold Schwarzenegger çok soğuk, tam bir Avustralyalı. Espri anlayışı ve sohbeti çok kısır. İçlerinde en komiği de Wesley Snipes.

Başka filmlerden teklifler aldınız mı?

Artık aksiyon filmleri için beni arıyorlar. Yakında çekimlerine başlanacak olan ‘Mad Max’ serisinin son filmi ve ‘Need For Speed’ ile anlaştım. Hollywood için helikopter, uçak ve gemi tasarlıyorum. Bunların tamamı kurgulandı ve yapım aşamasına geldi.

"BEN AŞK ADAMI DEĞİLİM AMA IVANA’YA AŞIK OLDUM"

Şu anda Ivana Sert’le birliktesiniz. Nasıl tanıştınız?

Ben bir kadını beğenirsem gider tanışırım. Ve öyle de oldu.

Peki, İvana Sert nereden aklınıza düştü?

Onu tanıyan herkes “Aynı senin gibi biri. Savaşçı hiçbir şeyi kabullenmez sonuna kadar gider. Hiç isyan etmez, çok iradelidir” diye anlatıyordu. Tanıdıktan sonra anladım ki o benim kadın ben onun erkek versiyonuyum.

İvana Sert hayatınıza girdikten sonra ne değişti?

Kırk yaşından sonra çok farklı tutkularım olduğunu öğrendim. Ben aşk adamı değildim ama ona aşık oldum. Bu yaşıma kadar birçok beraberlik yaşadım ama hiçbirinde böyle güçlü bir bağlılık olmadı. Beş yıl önce İstanbul’a küsüp Dubai’ye yerleştim şimdi Ivana için İstanbul’a döndüm.

"ŞOKA GİRDİM"

Ivana şimdi de şarkıcılığa soyundu. Sevgilinizi başarılı buluyor musunuz?

İlk başta şoka girdim. 'Sen zaten diğer yaptığın işlerde bir markasın. Şarkı söylemek nereden çıktı?' dedim. “Konservatuvar mezunuyum bunun eğitimini aldım” deyince de ikinci bir şoka girdim. Berlin’de konservatuvardan mezun olmuş. Çok iyi piyano çalıyor. Kendi yazdığı şarkıları var. O anda özür diledim. Ivana sahneye çıktığında ondan daha fazla heyecanlanıyorum.

"BEYİNLERİMİZ EVLİ"

Her gün hakkınızda bir nişan düğün haberi alıyoruz. Nedir bunun doğrusu?

Sürekli bana evlenme teklif ettiriyor, Ivana’ya kabul ettiriyorlar. Ne nişan yüzüğü var ne evlilik. Bizim beyinlerimiz evli.

Birbirinize nasıl hitap ediyorsunuz?

Ben ona “Bebeğim, prensesim” derim. O da bana “Aşkım, canım” der

Sizin için aşk nedir?

Tutku, ihtiras, bağımlılık ve yol arkadaşlığı...

Kıskanç biri misiniz?

Sevdiğim her şeyi kıskanırım. Annemi de, sevgilimi de, köpeğimi de... Ama sevgilimin kıyafetine falan hiç karışmam.

"MOTOSİKLETİN FİYATINI SİZİN HAYALİNİZ BELİRLER"

Motosikletlerinizin ortalama fiyatı ne kadar?

Direksiyonuna elmas, zümrüt, pırlanta isteyen de var jantları altın isteyen de. Kişinin hayali ne kadar uçuksa fiyatı da ona göre ortaya çıkıyor. Direksiyonuna ceviz kadar zümrüt isteyen müşterilerim var.

Geçenlerde Abu Dabi Emirliği ailesinden Şeyh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan’a çok uçuk bir cip yaptınız. Bu nasıl oldu?

Onun araba tutkusunu bilmeyen yok. 200 araçlık eşsiz bir koleksiyonu var. İstanbul’a geldi ve 'Senden öyle bir araç istiyorum ki çölde engel tanımadan gidecek, hiçbir şekilde çölde kalmayacak. Dört değil 14 lastiği olacak' dedi. Ardından 20 araç daha sipariş verdi. Kimsenin elde edemeyeceği araçlara sahip olmak istiyor.