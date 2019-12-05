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05.12.2019 - 07:50 |

‘TARİF EDİLEMEZ BİR EMPATİ’

Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı ‘Aldırma Gönül’le seyirci karşısına çıkacak Ferhat Göçer, “Onun sıkıntılarını hissettikçe, tarif edilemez bir empati kurdum” dedi

‘TARİF EDİLEMEZ BİR EMPATİ’

Türk Edebiyatı’nın değerli isimlerinden Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı ve Ferhat Göçer’in tek kişilik performansıyla hazırlanan ‘Aldırma Gönül’, 11 Aralık’ta UNIQ Hall’de seyirciyle buluşacak. Şarkıcı, müzikli oyun için hazırlıklara devam ediyor. Göçer, “Yazarımızı yakından tanımaya başlayınca ve çektiği sıkıntıları kavradıkça, kendisiyle tarif edilemez bir empati kurdum” dedi.

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