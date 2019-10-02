Tarihe yolculuk

Sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Bilici Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Bilici’nin eşi Yeşim Bilici, son projesinde gençleri, tarihle buluşturdu. Sahibi olduğu Anka Eğitim Danışmanlık sponsorluğunda maddi durumu yetersiz 100 çocukla, Türkolog Ali Canip Olgunlu rehberliğinde Ayasofya Müzesi’ni ziyaret eden iş insanı, aralarında Fatih Bilici, Bülent Bilici, Gül Bilici, Monik İpekel, Ayla Çelik ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’ın yer aldığı dostlarıyla bir araya geldi. Tarihi mekanda, geçmiş hakkında bilgi sahibi öğrencilere katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Bilici, “Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşen etkinliğimizde, gelecek nesiller adına yatırım yapmayı hedefledik” diye konuştu. Etkinlik sonrasında DÜBİDER (Döner Üreticileri Derneği) Genel Başkanı Mehmet Mercan, döner ikram ettiği konuklarla, renkli anlar yaşadı.