Tarihi değerleri koruyacaklar

Mybestfriends ve EPOS7 Derneği, tarihi değerleri korumak için bir araya geldi. Aurascope Project organizasyonuyla, Mybestfriends iconics’leri ve 2020 yeni sezon tasarımları, geleneksel yılbaşı öncesi alışveriş etkinliğiyle Raffles İstanbul’da modaseverlerle buluştu. Bu özel etkinlikte, EPOS7 Stratonika Antik Kenti Projesi’ne kaynak ayrılarak, tarihi değerlerin gelecek nesillere taşınması hedeflendi. Şenlikte, Arzu Sabancı, Pınar Sabancı, Ezgi Mola, Aslı Şen, Berrin Zorlu, Berrin Okçu, Eda Kosif, Şebnem Çapa ve Hande Sezer Pekcan yer aldı.