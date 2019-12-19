19.12.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Tarihi değerleri koruyacaklar
Mybestfriends ve EPOS7 Derneği, tarihi değerleri korumak için bir araya geldi.
Mybestfriends ve EPOS7 Derneği, tarihi değerleri korumak için bir araya geldi. Aurascope Project organizasyonuyla, Mybestfriends iconics’leri ve 2020 yeni sezon tasarımları, geleneksel yılbaşı öncesi alışveriş etkinliğiyle Raffles İstanbul’da modaseverlerle buluştu. Bu özel etkinlikte, EPOS7 Stratonika Antik Kenti Projesi’ne kaynak ayrılarak, tarihi değerlerin gelecek nesillere taşınması hedeflendi. Şenlikte, Arzu Sabancı, Pınar Sabancı, Ezgi Mola, Aslı Şen, Berrin Zorlu, Berrin Okçu, Eda Kosif, Şebnem Çapa ve Hande Sezer Pekcan yer aldı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.