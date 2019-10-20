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20.10.2019 - 07:50 |

Tarihi köşkte neşeli sergi

Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminin önemli yapıtları arasında yer alan Nakkaştepe’deki Abdülmecid Efendi Köşkü, 16’ncı İstanbul Bienali süresince, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un kişisel koleksiyonundan oluşan ‘İçimdeki Çocuk’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

Tarihi köşkte neşeli sergi

Türkiye’den ve dünyadan 60 sanatçının, 17’nci yüzyıldan günümüze, geniş bir döneme yayılan 100’den fazla yapıtını bir araya getiren sergi, cemiyet hayatından tanıdık simalarını ağırlıyor. Karoly Aliotti’nin sanat danışmanlığında gerçekleşen sergiyi; Arzu Sabancı, Emin Hitay ve Eda Taşpınar gibi isimlerin yanı sıra, İyilik İçin Sanat üyeleri de ziyaret etti. Konuklarına, içlerindeki çocuğa bir yolculuk vadeden seçki, 10 Kasım’a kadar, pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Tarihi köşkte neşeli sergi

19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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