Tarihi köşkte neşeli sergi

Türkiye’den ve dünyadan 60 sanatçının, 17’nci yüzyıldan günümüze, geniş bir döneme yayılan 100’den fazla yapıtını bir araya getiren sergi, cemiyet hayatından tanıdık simalarını ağırlıyor. Karoly Aliotti’nin sanat danışmanlığında gerçekleşen sergiyi; Arzu Sabancı, Emin Hitay ve Eda Taşpınar gibi isimlerin yanı sıra, İyilik İçin Sanat üyeleri de ziyaret etti. Konuklarına, içlerindeki çocuğa bir yolculuk vadeden seçki, 10 Kasım’a kadar, pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.