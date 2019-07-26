'Tarihimize ışık tutacak'

Alışveriş öncesi bir restoranda kahve molası veren Alper Atak, restoran çıkışı objektiflere poz verdi.

TRT’de yayınlanacak İmam Maturidi'nin hayatını konu alan ‘Maturidi’ adlı filmde Ebu Cafer El Mansur karakterini canlandırdığını ifade eden oyuncu, ‘Geçtiğimiz hafta Konya’da çekimlerine devam edilen ve İmam Maturidi'nin hayatının konu alındığı filmde, 754-775 yıllarında Abbasi halifeliği yapmış Ebu Cafer El Mansur’u canlandırdım. Tarihi karakterleri canlandırmaktan keyif alıyorum. Çünkü tarihini iyi bilmeyen bir toplumun, geleceğine şekil vermesi zordur" şeklinde konuştu.

Projenin tarihimize ışık tutacağını dile getiren Alper Atak, "Mutlaka izlenmesi gereken bir film" dedikten sonra Vadistanbul'a giriş yaptı.