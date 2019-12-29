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29.12.2019 - 16:54 |

Tarık Mengüç: Cem Yılmaz sözünü tutmadı!

Şarkıcı Tarık Mengüç, geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da objektiflere takıldı. Mengüç, muhabirlerin Cem Yılmaz ile ilgili sorularına yanıt verdi.

Tarık Mengüç: Cem Yılmaz sözünü tutmadı!

Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Tarık Mengüç, “Her şey güzel güzel gidiyor üç gün önce yeni şarkım çıktı tepkiler güzel geliyor. Büyük bir reklam filminde oynayacağım şimdilik ne olduğunu söylemiyorum sürpriz olsun” dedi.

Mengüç, Cem Yılmaz ile ilgili yöneltilen sorulara; “Bana söz vermişti. Destek olacağını söylemişti ama hiç destek olmadı. Ne aradı ne sordu, sözünde durmadı” diye konuştu.

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