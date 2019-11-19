Tarık Mengüç'ün hayat hikayesi film oluyor

Eşi ve çocuklarıyla birlikte Galliard Restaurant'da giriş yaparken görüntülenen Tarık Mengüç, hayat hikayesinin film olacağını söyledi. Uluslararası bir platform tarafından hayat hikayesinin film olacağını belirten Mengüç, detaylı bir bilgiyi daha sonra vereceğini dile getirip ailesiyle birlikte poz verdi.

Heyecanlı ve mutlu olduğu gözlenen şarkıcı, sevenlerinin fotoğraf isteklerini kırmadı ve her biriyle hatıra fotoğrafları çekilerek heyecanını paylaştı.