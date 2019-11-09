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09.11.2019 - 11:56 |

Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden duygusal paylaşım

Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Gülenay Kalkan, eşinin vefatının 40. gününde paylaşımda bulundu.

Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden duygusal paylaşım

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, eşinin vefatının 40. gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

Gülenay Kalkan, eşinin 'Anlatamıyorum' şiirini seslendirdiği ve birlikte fotoğraflarının yer aldığı bir kolajdan oluşan video ile eşinin ölümününün 40. gününü andı. Kalkan, Instagram'da yaptığı paylaşıma, "40. gün... Sensiz" notunu düştü.

Tarık Ünlüoğlunun eşinden duygusal paylaşım

    9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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