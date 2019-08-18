Tarkan 600 bin TL yatıracak, 3 milyon TL kazanacak

Her gece 5 bin 500 kişiye seslenecek olan pop yıldızının 16 bin 500 adet bileti 3 günde tükendi

Üç konserden 3 milyon TL alacak olan Tarkan'a üç gecenin maliyeti 600 bin TL olacak.

Bu fiyata 10 kostüm, LED ekranlardan oluşan dekor, ışık, şovlar, 100 kişilik kadronun ücretleri dahil.

Tarkan gelen yoğun talep doğrultusunda konser sayısını yedi güne çıkarmayı hedefliyor. Sosyal medyada kendisini için yapılan ''Mekanın sahibi Tarkan'' şeklindeki yorumlara ise şu cevabı veriyor:

''Ben böyle bir tartışma içine girmeyi doğru bulmuyorum. Önemli sanatçılara saygısızlık etmek istemem.''

Tarkan'ı ilk gece eşi Pınar ve annesi Neşe Tevetoğlu protokolden izleyecek. PAZAR POSTASI