Tarkan 7 konserden 9 milyon TL kazandı

Tarkan, geçen yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkava konserlerini, yeni doğan kızı Liya'dan aynlmamak için es geçmişti. Bu yıl ise ardı ardına 7 konser verdi.

RAKAMLARLA TARKAN

Finali cumartesi akşamı yaptı.

Sahnede toplam 24 saat kaldı.

Her akşam 20 şarkı söyledi,

7 günde 3 kilo verdi.

Perde arkasında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Modacı Gülnur Güneş'in özel tasarladığı 21 ceket giydi.

Toplam 39 bin kişi izledi. Tarkan bu seriden 9 milyon lira kazandı.