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29.09.2019 - 09:48 |

Tarkan 7 konserden 9 milyon TL kazandı

Tarkan finali yaptığı Harbiye konserlerinde 39 bin kişi tarafından izlendi. Şarkıcı bu seriden 9 milyon lira kazandı.

Tarkan 7 konserden 9 milyon TL kazandı

Tarkan, geçen yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkava konserlerini, yeni doğan kızı Liya'dan aynlmamak için es geçmişti. Bu yıl ise ardı ardına 7 konser verdi.

RAKAMLARLA TARKAN 
Finali cumartesi akşamı yaptı.
Sahnede toplam 24 saat kaldı.
Her akşam 20 şarkı söyledi,
7 günde 3 kilo verdi.
Perde arkasında 100 kişilik bir ekip çalıştı. Modacı Gülnur Güneş'in özel tasarladığı 21 ceket giydi.
Toplam 39 bin kişi izledi. Tarkan bu seriden 9 milyon lira kazandı.

29 Eylül 2019 Magazin Bülteni29 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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