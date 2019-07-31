Tarkan'a piyango çıktı! 850 bin euro...

Tarkan 2019 Avrupa turnesine Ekim’de Londra’da başlayacak. Daha sonra İsveç, Hollanda, Avusturya, İsviçre ve Almanya’ya gidecek Megastar’ın konser başına 85 bin euro kazanacağı öğrenildi. Toplamda 10 konser verecek Tarkan, 850 bin euro (5 milyon 294 bin TL) kazanacak.



Turne kapsamında yapılacak konserlerin organizasyon giderlerini de ayrı tutacağı konuşulan sanatçı, 27 kişilik ekiple yolculuk edecek. Özel geceler için ise 250 bin euro (1.5 milyon TL) aldığı iddia edilen Megastar’ın eylül ayında ise Harbiye’de konser vermesi bekleniyor.



Tarkan geçtiğimiz yıl dünyaya gelen kızı Liya’ya ve eşi Pınar’la ilgilenmek için Harbiye Açıkhava’da konser vermemişti.