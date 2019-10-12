MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
12.10.2019 - 11:22 |

Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Megastar Tarkan, Türkiye'nin terör yuvalarını kurutmak için Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Tarkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Megastar, "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar için acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Tarkandan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

    12 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları
    En Çok Okunanlar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lens'in keyfi yerinde

    Lens'in keyfi yerinde

    Berkay Hardal ile Dilan Telkök evlendi

    Berkay Hardal ile Dilan Telkök evlendi

    'Sizsiz ben çok eksikmişim'

    'Sizsiz ben çok eksikmişim'

    Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

    Murat Boz'dan Mehmetçik Vakfı'na destek

    Sıradaki Haber