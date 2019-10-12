Tarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

Tarkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Megastar, "Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar için acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.