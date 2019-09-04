04.09.2019 - 16:58
Tarkan'dan 'Eymen' mesajı: Sessiz kalmayalım
İzmir'de annesi ve onun sevgilisi tarafından acımasızca katledilen 5 yaşındaki Eymen, Türkiye'yi yasa boğdu. Tarkan, son dönemde giderek artan kadın ve çocuk cinayetlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Tarkan, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, bu tür cinayetleri önlemek için caydırıcı nitelikte ağır cezalar uygulanması gerektiğini savundu.
Megastar, "Çocuk ve kadın cinayetlerini kanıksamayalım. Sessiz kalmayalım. Yaşam hakkı canice elinden alınan Eymen için de 'hukuk, adalet' diye haykıralım.Hep haykıralım, hiç susmayalım, asla kanıksamayalım. Katiller hak ettikleri cezaları alana kadar. Çocukları, kadınları kollayan, koruyan daha büyük yasalar çıkana kadar" mesajını yazdı.