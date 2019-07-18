18.07.2019 - 07:50
Tarkan'dan Gediz desteği
Tarkan, İzmir Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesi ve içindeki canlılarla birlikte koruma altına alınması için, Doğa Derneği’nin başlattığı kampanyaya destek verdi.
‘Gediz mirasımızdır’ hashtag’iyle paylaşım yapan Megastar, “Yetkililerin görevlerini yerine getirmelerini temenni ediyorum” notunu düştü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.