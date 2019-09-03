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Tarkan son gÃ¼nlerde Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda moda olan ketojenik diyeti uygulamaya baÅŸladÄ±.

15 gÃ¼nde 3.5 kilo veren pop yÄ±ldÄ±zÄ± diyetin ÅŸartlarÄ±na harfiyen uyuyor. Karbonhidrat, ÅŸeker ve undan uzak duruyor. Sebze, protein ve faydalÄ± yaÄŸlarÄ± tÃ¼ketiyor.

VÃ¼cuttaki Ã¶demden kurtulmak iÃ§in gÃ¼naÅŸÄ±rÄ± masaj yaptÄ±ran Tarkan birer saat yÃ¼rÃ¼yor, yÃ¼zÃ¼yor ve yoga yapÄ±yor.

Hedefi; 6 kilo daha zayÄ±flayÄ±p 60'a inebilmek.

Tarkan bu diyeti 3-4 ay kadar uyguladÄ±ktan sonra bÄ±rakacak.

NELER TÃœKETÄ°LÄ°YOR?

Ketojenik diyet; yÃ¼ksek yaÄŸ, dÃ¼ÅŸÃ¼k protein ve karbonhidrat iÃ§eren bir beslenme dÃ¼zeni.

TÃ¼ketilmesi Ã¶nerilen yiyecekler balÄ±k, et, tereyaÄŸÄ±, yumurta, fÄ±ndÄ±k, peynir, kuruyemiÅŸler, saÄŸlÄ±klÄ± yaÄŸlar, avokado, baharatlar.

DÄ°YETÄ° HANGÄ° ÃœNLÃœLER UYGULUYOR?

1921'de Amerika'da ortaya Ã§Ä±kan, 1993'de Ä°ngiltere'de yeniden moda olan ketojenik diyeti Adriana Lima, Halle Berry, Kim Kardashian gibi dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlar tercih ediyor.

TÃ¼rkiye'de uygulayan Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda Ajda Pekkan, Åžahan GÃ¶kbakar, Hadise, Derya Baykal, Nesrin Cavadzade, Ekin TÃ¼rkmen var.