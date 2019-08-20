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20.08.2019 - 10:42

Taş bebek kıyafet provasında

Gönül Yazar, 24 Ağustos’ta konser vereceği 12’nci Vize Tarih ve Kültür Festivali için özel bir elbise hazırlatıyor.

Taş bebek kıyafet provasında

24 yılın ardından sahnelere dönmeye hazırlanan Gönül Yazar, 24 Ağustos’ta konser vereceği 12’nci Vize Tarih ve Kültür Festivali için özel bir elbise hazırlatıyor. “Evimi atölyeye çevirdim” diyen sanatçı, kıyafetini modacı Toygar Toran’a emanet etti. Tasarımda kullanılacak swarovski taşlarla süslü mücevherlerin, Paris’ten getirtildiği öğrenildi.

20 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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