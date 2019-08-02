“Taş gibiyim ben taş” pozunda fark...

İşte Özay Şendir'in 'Fark yüzdeki ifadede...' başlıklı yazısı:

Bu sene, “Taş gibiyim ben taş” diye bağıran fotoğrafları paylaşma modası var.

Sayfada gördüğünüz fotoğraf 54 yaşındaki model Elizabeth

Hurley’e ait...

Şimdi yerli kareleri bir düşünün, sonra bu kareye tekrar bakın.

Aradaki en büyük farkı, görebildiniz mi?

Yerli, ‘Taş gibiyim ben, taş’ fotoğraflarında yüze verilen ifadelerde çoğunlukla cinsellik mesajları var. İngiliz modelin bu pozundaysa, bir kadın duruşu bulunuyor.

Duyguyu, mantığı ya da tutkuyu, hepsini barındıran bir ifade bu...

Ucuz bulduğumuz karelerle, bize ucuz gelmeyenler arasındaki farkı, hemen hemen aynı şekilde sergilenen bedenler değil, yüz yaratıyor...



