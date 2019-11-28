28.11.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN
Tasarımlara Hünel imzası
Aslı Hünel, ZM Decor iş birliğinde hazırladığı kapsül koleksiyonunu, verdiği davetle tanıttı
Aslı Hünel, tasarım dünyasının global markalarından ZM Decor için, kapsül koleksiyon hazırladı. Hünel ve Melisa Eraydın’ın ev sahipliğini yaptığı, Four Seasons Hotel Aqua Restaurant’taki davete, Pervin Ersoy, Berrin Zorlu, Bilge Kuru, Monik İpekel, Meltem Demir, Reyhan İpekel, Serap Sarı, Zeynep Toker ve Saruhan Hünel katıldı. Yılbaşı sofralarına renk katacak şık tasarımlarda ‘göz’ teması kullanıldı.
Gözler ve kalp arasında görünmeyen bir bağ olduğunu, kalpte hissedilenlerin çoğu zaman gözlere yansıdığını vurgulayan Hünel ve Eraydın’ın çalışmaları, aralık ayından itibaren satışa sunulacak. Koleksiyonda; tabak, kahve fincanı, hoş kokulu ve bittiğinde el kremi olarak da kullanılabilecek organik mumlar yer alıyor.
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