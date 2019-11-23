‘Tat da yok cevap da’

Gülben Ergen, yıllar önce Hülya Avşar’la yaşadıkları polemiğin, şimdiye göre daha tatlı, seviyeli, sıcak ve komik olduğunu söyledi. Birbirlerine, kalp kıran, can acıtan ve iftira atan sözler sarf etmediklerini anlatan şarkıcı, “İçinde öz güven ve neşe vardı. Şimdi öyle bir tat olmadığı için, 10 yıldır başka birine cevap vermiyorum” diyerek, gönderme yaptı.



