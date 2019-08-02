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02.08.2019 - 07:50| LALE DANIŞMAN

Tatile alışveriş molası

Türkiye turnesi kapsamında alışveriş şenliklerine devam eden Başarılı İş Kadınları Platformu’nun (BİKAP) son durağı, Bodrum oldu.

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Bodrum’daki Moon Beach’te gerçekleşen ‘BİKAP Alışveriş Şenliği’nde buluştu. Bilge Kuru’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Tuba-Nuri Develi, Ayşegül-Ali Ünal, Zafer Kozanoğlu, Öznur Yakın, Meltem Gökhan, Alegra Levi, Ayfer Toprak, Gül Ergi, Ayfer Toprak, Melda Aksu ve Burcu Şendir’in de aralarında bulunduğu konuklar katıldı.

Tasarımcıların ve seçkin markaların yaz koleksiyonlarını sergilediği organizasyonda misafirler, sezon alışverişlerini tamamlarken, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Elde edilen giriş gelirinin Bizim Çocuklarımız Derneği’ne bağışlandığı şenlik, Bodrumlular’a keyif dolu bir gün yaşattı. Türkiye’nin farklı illerinde girişimcilerle ziyaretçilerini buluşturan BİKAP, turnelerine devam edecek.

Tatile alışveriş molası



İşte o anlarIğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli arazilerinde yaşayan yakı böceği, beslenirken görüntülendi.
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