Tatile alışveriş molası

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Bodrum’daki Moon Beach’te gerçekleşen ‘BİKAP Alışveriş Şenliği’nde buluştu. Bilge Kuru’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Tuba-Nuri Develi, Ayşegül-Ali Ünal, Zafer Kozanoğlu, Öznur Yakın, Meltem Gökhan, Alegra Levi, Ayfer Toprak, Gül Ergi, Ayfer Toprak, Melda Aksu ve Burcu Şendir’in de aralarında bulunduğu konuklar katıldı.



Tasarımcıların ve seçkin markaların yaz koleksiyonlarını sergilediği organizasyonda misafirler, sezon alışverişlerini tamamlarken, deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Elde edilen giriş gelirinin Bizim Çocuklarımız Derneği’ne bağışlandığı şenlik, Bodrumlular’a keyif dolu bir gün yaşattı. Türkiye’nin farklı illerinde girişimcilerle ziyaretçilerini buluşturan BİKAP, turnelerine devam edecek.









